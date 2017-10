Trama del film We are x

Sotto la direzione dell'enigmatico batterista, pianista e compositore Yoshiki, gli X Japan sono una band trentennale che ha venduto più di 30 milioni tra singoli e dischi, vanta fra i loro ammiratori Sir George Martin, i KISS, Stan Lee e persino l'imperatore giapponese, ed è pioniera dello spettacolare stile visual kei, diventato un fenomeno culturale unico nel suo genere. Ripercorrendo l'esilarante, tumultuosa e incredibile storia della band negli ultimi tre decenni, il film culmina con i preparativi del concerto mozzafiato organizzato per festeggiare la loro riunione al leggendario Madison Square Garden di New York. Diretto dall'acclamato documentarista Stephen Kijak esperto in biografie di grandi musicisti (Stones in Exile, Scott Walker: 30 Century Man), We Are X è un ritratto sorprendentemente intimo di un gruppo e di un leader profondamente tormentato e al tempo stesso inarrestabile genio creativo, la cui musica ha trascinato con sé decine di migliaia di fan tra i più devoti al mondo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film