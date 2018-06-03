wild horse nine regia di Martin McDonagh Gran Bretagna, USA, Cile 2026
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locandina del film WILD HORSE NINE

Titolo Originale: WILD HORSE NINE

RegiaMartin McDonagh

InterpretiSam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey, John Malkovich, Tom Waits, Mariana Di Girolamo, Ailín Salas, Paola Giannini

Durata: h 1.58
NazionalitàGran Bretagna, USA, Cile 2026
Generecommedia drammatica
Al cinema nel Novembre 2026

•  Altri film di Martin McDonagh

Trama del film Wild horse nine

Cile, 1973. Chris e Lee sono due agenti della CIA distaccati in Sud America, costretti ad affrontare un complicato viaggio da Santiago all'Isola di Pasqua che metterà a dura prova la loro fiducia reciproca.

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Voto Visitatori:   8,25 / 10 (4 voti)8,25Grafico
Voto Recensore:   8,00 / 10  8,00
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Gruppo COLLABORATORI JUNIOR Invia una mail all'autore del commento williamdollace  @  09/11/2026 08:42:22
   8 / 10
La dolente privacy di una mezza età presa a bordate che sorride e mira, dalla collina. Altri Spiriti, altra Isola, che si consuma al di là non solo dell'acqua ma nel tempo dei ricordi e soprattutto nelle colluttazioni all'interno del proprio corpo che manifesta come a Ebbing, Missouri, qui nella terra dell'altro, dove porta con sé sempre la propria patria e con essa le conseguenze delle sue azioni e soffermazioni, sottilmente ironica la vita e la morte, silenziosa con boato, come una poesia dentro un'intera vita in prosa, come questo cinema, questo cavallo, mistico e sottratto come l'ironia delle nostre esistenze, sempre abilmente in gioco in quell'anfratto piccolissimo e sottile che sta piantato in mezzo fra una risata e una lacrima, l'unica colluttazione dell'incontro possibile

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Gruppo COLLABORATORI JUNIOR rain  @  08/11/2026 11:12:24
   8½ / 10
McDonagh dirige una storia d'amicizia malinconica ma anche piena di ironia, tra intrighi geopolitici, riflessioni, ricerca di una redenzione e amore per i cavalli.
Benissimo la coppia protagonista, specialmente Malkovich che troppo spesso negli ultimi anni ha recitato in ruoli non alla sua altezza. Ah, brevissimo pure Buscemi seppur con meno spazio.

Rispondi al commento
andrea9002  @  06/11/2026 19:46:16
   8½ / 10
Una storia di amicizia condita di intrighi geopolitici, un film coraggioso mascherato da commedia leggere... si ride e ci si diverte ma si riflette anche e molto...

Meravigliosa a dire poco la fotografia, a tratti quasi documentaristica, regia impeccabile e attori formidabili.

Bello veramente, toccante, molto adulto e crudo ma anche poetico e divertente!

Una visione che lascia qualcosa, di certo sul podio delle più belle pellicole dell'anno!

Rispondi al commento
Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  03/11/2026 18:38:32
   8 / 10
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