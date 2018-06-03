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locandina del film NESSUN DOLORE

Titolo Originale: NESSUN DOLORE

RegiaGianni Amelio

InterpretiAlessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea

Durata: h 1.38
NazionalitàItalia 2026
Generedrammatico
Al cinema dal 24 Settembre 2026

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Trama del film Nessun dolore

La vita di Davide viene sconvolta da un tragico evento, involontariamente causato da lui stesso. Questo fatto dirompente spinge Davide, devastato dal senso di colpa, a intraprendere una serie di azioni apparentemente irragionevoli che lo porteranno a pagare delle gravi conseguenze. Grazie anche al forte legame affettivo con Elsa, Davide forse riuscirà a ritrovare una serenità inaspettata.

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Voto Visitatori:   5,50 / 10 (1 voti)5,50Grafico
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Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  14/09/2026 21:46:01
   5½ / 10
E' nobile l'intento di Gianni Amelio di effettuare una presa di coscienza sul problema migratorio forse anche della consapevolezza dell'enorme difficoltà sulla sua soluzione. Il figlio di un migrante nordafricano lo segue dappertutto e Davide gli dà da mangiare ma il bambino non mangia, gli dà un piccola somma, poi lo respinge ma indietreggiando viene travolto da una moto e finisce in fin di vita all'ospedale. Davide viene sconvolto al punto da non ritornare al suo banco di vendita libri usati per correre in ospedale, lasciando sola il personaggio interpretato dalla Golino, docente universitario che si era offerta di sostituirlo una mezz'ora. Una presa di coscienza derivata dal senso di colpa che lo porta ad ospitare una giovane immigrata incinta cacciata da un ospedale. gradualmente il grande appartamento si riempie di altri immigrati fino a quando non viene arrestato su denuncia degli altri condomini per favoreggiamento all'immigrazione. Il film di Amelio ha un intento lodevole, ma è troppo concentrato sul suo protagonista di cui sappiamo tutto del presente ma nulla del suo passato, sacrifica il personaggio della Golino ad eccezione della sua scena finale e soprattutto manca la controparte dei migranti ridotta a puro numero. Quest'ultima può essere una scelta voluta dal regista ma che ridimensiona i migranti ad una massa informe senza nessuna informazione. Per esempio il personaggio della giovane migrante in gravidanza poteva essere una buona occasione per espandere i personaggi ma rimangono sullo sfondo. Così facendo il film mi pare incompleto.

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