look back (2026) regia di Hirozaku Koreeda Giappone 2026
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locandina del film LOOK BACK (2026)

Titolo Originale: RUKKU BAKKU (2026)

RegiaHirozaku Koreeda

InterpretiNatsuki Deguchi, Aju Makita, Furi Nanase, Rokka Okada, Masaki Suda, Kankuro Kudo, Kayo Noro

Durata: h 1.40
NazionalitàGiappone 2026
Generedrammatico
Al cinema nel Novembre 2026

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Trama del film Look back (2026)

Due autrici di manga, la vivace Fujino e la riservata Kyomoto, si incontrano e stringono un legame mentre realizzano manga.

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Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  19/09/2026 21:14:05
   8 / 10
Fujino è una ragazza determinata e sicura di sé, ha un buon talento visivo ed una spicca propensione a raccontare storie comiche e pungenti. Kyomoto invece ha un talento più cristallino e costruisce sfondi bellissimi per un mondo esterno che non vede, tenendo conto che è un hikikomori. La prima è abbastanza invidiosa del talento della seconda me riesce ad incontrarla quando entrando in casa per consegnarle un premio, Kyomoto si fionda fuori dalla stanza sperticando le lodi di Fujino, sorprendendo quest'ultimo. Sarà il primo tassello su amicizia fonda sull'amore per i manga e sul impegno per emergere. Una storia di amicizia fatta di lunghe sessioni di disegno cui Kore-eda esalta la parte sonora con i rumori delle matite che disegnano, l'inchiostro sul foglio, gomme che cancellano. Due talenti complementari che le pongono all'attenzione delle case editrici, stupite dalla precocità dei loro talenti. Il regista non si limita agli spazi interni, ma sono quelli esterni che esaltano i colori delle stagioni quasi come in un film di Myazaki. Se il tono del film è nella prima parte più spensierato, nella seconda c'è un piega più drammatica determinata dalla tragedia. Il racconto diventa più poetico con quella specie di sliding door realmente commovente. Peccato che giuria di Venezia 83 lo abbia ignorato nei premi. Veramente un peccato.

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