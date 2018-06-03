i figli della scimmia regia di Tommaso Landucci Italia 2026
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locandina del film I FIGLI DELLA SCIMMIA

Titolo Originale: I FIGLI DELLA SCIMMIA

RegiaTommaso Landucci

InterpretiRiccardo Scamarcio, Fausto Russo Alesi, Lidiya Liberman, Cristina Odasso, Tancredi Naldini, Andrea Aggio, Luigi Diberti

Durata: h 1.50
NazionalitàItalia 2026
Generedrammatico
Al cinema dal 17 Settembre 2026

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Trama del film I figli della scimmia

Dario è padre di un bambino disabile, al quale dedica ogni cura e attenzione, e ha un bellissimo rapporto con il figlio adolescente di suo fratello. Nel crescente legame con il nipote ritrova il figlio che avrebbe voluto avere, e assume il ruolo del padre che avrebbe potuto essere. Un gioco di proiezioni e desideri inespressi che finirà per incrinare l’equilibrio interiore di Dario e travolgere l'intera famiglia.

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I FIGLI DELLA SCIMMIA

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