dio ride regia di Giovanni Veronesi Italia 2026
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locandina del film DIO RIDE

Titolo Originale: DIO RIDE

RegiaGiovanni Veronesi

InterpretiPierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi, Carlo Cecchi

Durata: h 1.54
NazionalitàItalia 2026
Generedrammatico
Al cinema nell'Ottobre 2026

•  Altri film di Giovanni Veronesi

Trama del film Dio ride

Nel Seicento in Toscana: un frate riesce a parlare di Dio facendo ridere le masse. Ma il suo atteggiamento attrae su di sé l'ostilità della Chiesa.

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Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  25/09/2026 16:29:00
   7 / 10
Il tema di Dio Ride non è nuovissimo, ma è sempre bello rispolverarlo ogni tanto. E' il solito confronto fra la fede e l'istituzione che regge la fede. Un frate cappuccino, Leopoldo da Casamaccia predica la buona novella un po' fuori dai canoni. All'autoritarismo, alla solennità ed aggiungiamoci l'obbedienza e la paura lui sceglie un linguaggio del popolo, in italiano volgare e non in lingua latina, in salsa anche comica, ma mai in maniera irriverente o per usare un termine più moderno, satirica. Non è una derisione di dio, bensì è ridere con dio. L'istituzione, cioè il papato ed il papa in persona incarica il cardinale Maculani di indagare e di denunciare alla santa inquisizione. Maculani una volta ascoltato, non visto, una predica di Leopoldo, intuisce da subito che non si tratta di un bestemmiatore o di un eretico, tuttavia per cercar di salvare capra e cavoli, consiglia a Leopoldo di darsi una calmata. Però ha bisogno di un abiura di Leopoldo stesso, il quale si rifiuta. E' un confronto fra due grandi attori come Favino ed Orlando il vero cuore del film, che non è esente da difetti, ma con una buona scenografia e costumi ed inoltre una frase detta da Leopoldo alla fine del processo davanti al papa da …...92 minuti di applausi! Un film che mi ha sorpreso in positivo e che ho apprezzato per la sincerità.

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