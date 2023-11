Trama del film Amazing - fabio de luigi - stagione 1

Fabio De Luigi - attore, sceneggiatore, regista, artista, giocatore di baseball, romagnolo - viene insignito del prestigioso premio alla carriera Amazing, giunto alla sua prima edizione, e deve preparare un discorso di accettazione in occasione della gran cerimonia che Ŕ stata organizzata in suo onore. De Luigi viene accompagnato in un grande albergo romano, ma prima di poter salire sul palco verrÓ intercettato da alcuni amici e colleghi, pronti a metterlo in difficoltÓ per celebrare insieme a lui e con ironia il suo percorso artistico.

Sei un blogger? Copia la scheda del film