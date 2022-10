Trama del film Wild men - fuga dalla civilta'

Il film racconta la storia di Martin (Rasmus Bjerg), un uomo alle prese con una crisi di mezza etÓ, che lo porta ad alienarsi dalla societÓ e allontanarsi dalla famiglia per rifugiarsi tra le foreste delle alte montagne norvegesi. Per questo suo nuovo stile di vita, l'uomo si rifÓ a quello dei suoi antenati di migliaia di anni fa, impugnando arco e frecce e vestendosi con pelli animali come un cavernicolo. Il suo sostentamento sono la caccia e il raccolto, ma Martin non ha messo in conto quanto la natura possa mettere a dura prova la sua sopravvivenza. Un giorno incrocia tra le aspre alture Musa (Zaki Youssef), uno spacciatore ferito e in fuga, con il quale stringe un forte legame. I due, pronti a lasciarsi la loro vita - e soprattutto i loro guai - alle spalle, decidono di fuggire insieme tra i fiordi della Norvegia, mentre uno stuolo di persone, tra cui polizia, criminali, un vichingo infuriato e la figlia di Martin, Ŕ sulle loro tracce...

Sei un blogger? Copia la scheda del film