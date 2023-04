Trama del film Vite da sprecare

Il film è ambientato in Sicilia nel 1976 e racconta i tragici eventi passati alla storia sotto il nome di "Strage di Alcamo Marina", dove persero la vita due giovani carabinieri, l'appuntato 35enne Salvatore Falcetta e il carabiniere 19enne Carmine Apuzzo. I due sono stati uccisi brutalmente mentre stavano dormendo, ma in seguito ogni versione ufficiale rilasciata dai Carabinieri non convinse molto la stampa né, soprattutto, l'opinione pubblica. Oltre alla storia del duplice omicidio, viene raccontata anche l'estenuante indagine che seguì. Nella disperata ricerca di trovare i colpevoli della strage, sono stati ingiustamente accasati cinque uomini - Giuseppe Vesco, Giovanni Mandalà, Enzo Ferrantelli, Gaetano Santangelo e Giuseppe Gulotta - alcuni dei quali al tempo minorenni. L'accusa portò a una condanna, dopo che vennero costretti a confessare un crimine non commesso. Una strage rimasta un mistero e irrisolta, ma con dei falsi colpevoli mandati dietro le sbarre, come se gli inquirenti avessero chiuso il caso in modo frettoloso. Cosa accadde realmente quella notte è ancora oggi avvolto nell'ombra.

