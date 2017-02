Trama del film Varichina - la vera storia della finta vita di lorenzo de santis

Un docu-film ispirato alla vita di Lorenzo De Santis, soprannominato "Varichina", diversamente maschio, icona trash tra gli anni '70 e '90 a Bari. Il primo ad urlare la sua diversitÓ in un momento in cui non era facile farlo. Una vita la sua senza privilegi: faceva il posteggiatore abusivo, puliva i bagni pubblici, era stato chaperon di prostitute e prima ancora venditore di candeggina porta a porta, da cui il suo soprannome. Scomparso nei primi anni del 2000, ma ancora molto presente nella mitologia popolare della cittÓ, rivive sul grande schermo grazie al volto dell'attore Tot˛ Onnis affiancato da Ketty Volpe e la giovane Federica Torchetti nel ruolo delle vicine di casa.

Sei un blogger? Copia la scheda del film