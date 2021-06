Trama del film Valley of the gods

Il film racconta la storia dell'uomo più ricco del mondo, Wes Tauros (John Malkovich), dal carattere molto solitario. A seguirlo in questi ultimi anni di vita c'è lo scrittore John Ecas (Josh Hartnett), incaricato da Tauros di scrivere la sua biografia. Quando il facoltoso decide di fare degli scavi per la ricerca di uranio, profana alcune terre sacre al popolo Navajo. A seguirlo in questa impresa c'è ovviamente Ecas, che si ritroverà a essere il testimone di fenomeni misteriosi, legati agli antichi guardiani di queste terre, risvegliatisi per proteggere i Navajo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film