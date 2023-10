Trama del film Un weekend particolare

Elena, proprietaria di una prestigiosa galleria d’arte, decide di trascorrere un weekend a Malta in occasione di un incontro di lavoro. Con lei c'è Bruno, giovane artista emergente, bello e simpatico, che ha in programma di esporre le sue opere nella galleria di Elena e che prova a circuire la donna in ogni modo. Quando Pierre, il portiere storico dell'Hotel Corinthia, apprende la prenotazione della donna, ricorda con emozione il momento in cui, qualche anno prima, Elena e il suo compagno d'allora, Claudio, gli hanno salvato la vita. Decide così di invitare Claudio per lo stesso weekend, nella speranza di dare ai due l'occasione per ritrovarsi. Quando Elena vede Claudio, accompagnato dalla bellissima Annie, l'ennesima avventura, spinta dalla gelosia e dal desiderio di vendetta, decide di trasformare la vacanza di Claudio in un weekend a dir poco "particolare".

