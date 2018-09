Trama del film Un giorno all'improvviso

Antonio ha diciassette anni e un sogno: essere un calciatore in una grande squadra. Vive in una piccola cittadina di una provincia campana, una terra in cui cavarsela non Ŕ sempre cosý facile. A rendere ancora pi¨ complessa la situazione c'Ŕ la bellissima Miriam, una madre dolce ma fortemente problematica che lui ama pi¨ di ogni altra persona al mondo. Inoltre Carlo, il padre di Antonio, li ha abbandonati quando lui era molto piccolo e Miriam Ŕ ossessionata dall'idea di ricostruire la sua famiglia. All'improvviso la vita sembra regalare ad Antonio e Miriam una vera occasione: un talent scout, Michele Astarita, sta cercando delle giovani promesse da portare nella Primavera del Parma e quando lo vede giocare, Antonio in campo Ŕ una vera rivelazione. Ma ogni sogno ha un prezzo molto alto da pagare.

