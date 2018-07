Trama del film Una luna chiamata europa

Un giovane migrante si fa sparare addosso mentre sta attraversando illegalmente la frontiera. In seguito al suo ferimento, Aruyan scopre di aver acquisito il dono della levitazione. Rinchiuso in un campo di rifugiati, riesce a scapparne con l'aiuto del Dr Stern che spera di poter sfruttare il suo straordinario potere. I due prendono la fuga in cerca di soldi e sicurezza, inseguiti dal direttore del campo. Affascinato dall'incredibile dono di Aryan, Stern decide di scommettere tutto su un mondo dove anche i miracoli sono in vendita.

