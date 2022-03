Trama del film Un altro mondo (2021)

Philippe Lesmele, un manager, vede il matrimonio con la moglie disgregarsi. Si Ŕ fatto inghiottire a poco a poco dalle pressioni del suo lavoro e la donna non sopporta pi¨ la situazione. Dirigente di un'industria statunitense, Philippe non sa pi¨ come reagire alle richieste contraddittorie dei suoi superiori. Con le spalle al muro, raggiungerÓ presto un inevitabile punto di rottura.

