Trama del film Una birra al fronte

Anno 1967, John Donohue, 26enne ma giÓ veterano del corpo dei marines, lavora come marinaio e una sera si ritrova in un bar di New York in compagnia di alcuni avventori. Tra questi uomini, che in un modo o nell'altro hanno tutti perso amici o familiari nella guerra del Vietnam, uno in particolare lancia una sfida. Propone che uno di loro torni in Vietnam a cercare gli amici rimasti a combattere: in questo modo si farebbe portavoce di amici o familiari e al tempo stesso potrebbe passare del tempo con loro per alleviare la nostalgia di casa.

