Trama del film Tutti tranne te

Bea e Ben sembrano la coppia perfetta, ma dopo un primo appuntamento straordinario, succede qualcosa che rende la loro attrazione ardente e fredda come il ghiaccio, finché non si ritrovano inaspettatamente insieme a un matrimonio di destinazione in Australia. Così fanno quello che farebbero due adulti maturi: fingere di essere una coppia.

