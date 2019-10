Trama del film Tuttapposto

Roberto Ŕ uno studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti, e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto, Ŕ anche il magnifico Rettore. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un'app per smartphone denominata "Tuttapposto" che valuta l'operato dei professori. Tutto ci˛ porterÓ a una serie di colpi di scena e a un'inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i professori sono costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto.

