Trama del film Tori e lokita

Lokita Ŕ una ragazza che, nell'arrivo in Europa, ha incontrato un bambino, Tori. I due sono diventati di fatto, pur provenendo l'una dal Camerun e l'altro dal Benin, fratello e sorella. Per la legge del Belgio per˛ devono poterlo dimostrare e, non riuscendovi, il lato peggiore della vita Ŕ in loro attesa.

