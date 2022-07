Trama del film Thor: love and thunder

Thor intraprende un viaggio come non ne ha mai fatti prima ľ la ricerca della pace interiore. Ma il suo pensionamento viene interrotto da un assassino galattico chiamato Gorr il Macellatore di Dei, che vuole portare le divinitÓ all'estinzione. Per combattere questa minaccia, Thor chiede l'aiuto di Re Valkyrie, Korg e dell'ex fidanzata Jane Foster. Insieme, si imbarcano in una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

