Trama del film The strangers 2: prey at night

Una famiglia Ŕ in viaggio per trascorrere un po' di tempo con dei parenti lontani. La trasferta prende una piega pericolosa quando giungono in uno sperduto camping di roulotte e lo trovano misteriosamente abbandonato. Nel buio della notte, tre psicopatici mascherati fanno loro visita per spingerli oltre il limite umano.

Film collegati a THE STRANGERS 2: PREY AT NIGHT

