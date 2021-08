Trama del film The sparks brothers

The Sparks Brothers, film diretto da Edgar Wright, Ŕ un documentario che ripercorre i 50 anni di carriera del duo pop e rock Sparks, formato dai fratelli Mael, Ron alla tastiera e Russell alla voce. Con alle spalle ben 25 album, pubblicati tra il 1972 e il 2020, i due non vengono mostrati solo all'apice del loro successo, ma anche prima di diventare famosi, durante i primi approcci con la musica. Nati nella seconda degli anni '40, Ron e Russell sono cresciuti durante i '60, formandosi nella scena di Los Angeles. Sono stati precursori del glam rock e con la loro musica e il loro stile hanno influenzato tante generazioni e tanti artisti a loro successivi, alcuni persino inconsapevolmente. Il film ripercorre una carriera, ma anche una vera e propria odissea, passando dal successo della band, attraversando momenti in cui Ŕ stata trascurata e sottovalutata, fino alla sua grande influenza sulla scena. Danno il loro contributo all'omaggio agli Sparks anche artisti e personaggi del panorama musicale che in qualche modo si sentono legati al duo, tra questi ci sono Flea, Steve Jones, Nick Rhodes e John Taylor, Vince Clarke e molti altri.

