Trama del film The old oak

The Old Oak Ŕ un posto speciale. Non Ŕ solo l'ultimo pub rimasto, Ŕ anche l'unico luogo pubblico in cui la gente pu˛ incontrarsi in quella che un tempo era una fiorente localitÓ mineraria e che oggi attraversa momenti molto duri, dopo 30 anni di ininterrotto declino. Il proprietario del pub, TJ Ballantyne (Dave Turner) riesce a mantenerlo a stento, e la situazione si fa ancora pi¨ precaria quando The Old Oak diventa territorio conteso dopo l'arrivo dei rifugiati siriani trasferiti nel villaggio. Stabilendo un'improbabile amicizia, TJ si lega ad una giovane siriana, Yara (Ebla Mari). Riusciranno le due comunitÓ a trovare un modo di comunicare?

Sei un blogger? Copia la scheda del film