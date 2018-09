Trama del film The little stranger

THE LITTLE STRANGER racconta la storia del dottor Faraday, figlio di una cameriera, che ha costruito una vita di silenziosa rispettabilitÓ come medico di campagna. Durante la lunga estate calda del 1948, viene chiamato da un paziente all'Hundreds Hall, dove una volta lavorava sua madre. La tenuta di campagna e' stata la casa della famiglia Ayres per pi¨ di due secoli. Ma ora Ŕ in declino e i suoi abitanti - madre, figlio e figlia - sono infestati da qualcosa di pi¨ inquietante di un modo di vivere morente. Quando assume la sua nuova paziente, Faraday non ha idea di quanto strettamente, e quanto inquietante, la storia della famiglia stia per diventare intrecciata con la sua

