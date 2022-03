Trama del film The last rave - a free party story

Il documentario osserva questo fenomeno da sempre legato al mondo dei più giovani da diverse prospettive, come quella storica, che lo ha visto nascere e diffondersi in Europa, o quella socio-politica, legata a una sorta di repressione iniziale da parte della legge, che inizialmente ne privava le dinamiche. I rave con il tempo sono entrati a far parte, insidiandosi, di quella società contemporanea, modellata su una cultura del consumo che - proprio come questi party - si è diffusa sempre più negli anni.

