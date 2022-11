Trama del film The land of dreams

Il film racconta la favola dĺamore tra Eva (Caterina Shulha), una giovane immigrata che ha sempre sognato di diventare una cantante ma lavora come lavapiatti, e Armie (George Blagden), un abilissimo pianista dotato di una fervida fantasia. Entrambi scopriranno che fantasia, sogno e vita possono invece mischiarsi e diventare la ricetta della felicitÓ. Lo sfondo Ŕ la New York dopo la Grande Guerra e prima della Grande Depressione, in unĺepoca di musica, speranze e grandi cambiamenti.

