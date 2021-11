Trama del film The harder they fall

Quando il fuorilegge Nat Love viene a sapere che il suo nemico Rufus Buck sta per essere rilasciato di prigione, riunisce la gang per rintracciarlo e vendicarsi. Ad affiancarlo ci sono l'ex fiamma Stagecoach Mary, il suo braccio destro e il suo braccio sinistro, rispettivamente l'irascibile Bill Pickett e il grilletto facile Jim Beckwourth, oltre a un sorprendente avversario trasformato in alleato. Anche Rufus Buck ha compagni temibili, tra cui Trudy Smith e Cherokee Bill, e tutti hanno un tratto comune: quello di non saper perdere.

