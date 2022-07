Trama del film The gray man

Il racconta la storia dell'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), noto come Sierra Six, che Ŕ entrato a far parte dell'agenzia, dopo essere stato prelevato da un penitenziario federale e reclutato da Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). Inizialmente Gentry aveva un ruolo all'interno della CIA molto particolare, quello di mercenario e, con il tempo, ci˛ gli ha permesso di diventare un agente altamente qualificato. Quando un suo collega instabile, l'ex agente Lloyd Hansen (Chris Evans), gli mette una taglia sulla testa, Gentry si ritrova a essere il bersaglio di una caccia all'uomo aperta in tutto il mondo. Costretto a darsi alla fuga, mentre diversi assassini sono sulle tracce, l'agente Sierra Six sarÓ aiutatalo dalla collega Dani Miranda (Ana de Armas), ma riuscirÓ a sopravvivere?

