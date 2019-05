Trama del film The brink - sull'orlo dell'abisso

The Brink, il film dcumentario diretto da Alison Klayman, segue la storia di Steve Bannon, ex stratega e uomo chiave di Donald Trump, dal suo allontanamento dalla Casa Bianca fino al termine della sua campagna itinerante tra U.S.A ed Europa. Il film fa luce sui suoi sforzi per dare vita a The Movement, l'organizzazione creata per promuovere una politica sovranista e populista nel Vecchio e Nuovo Continente, al fine di unificare i partiti di estrema destra.

