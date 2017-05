Trama del film The beatles: sgt. pepper & beyond

Dopo Eight days a week, che raccontava la nascita del mito e l'incredibile "stagione" live dei ragazzi di Liverpool, The Beatles: Sgt Pepper & Beyond affronta i dodici mesi pi¨ cruciali della carriera della band: l'anno in cui i Fab Four sospesero i tour diventando gli artisti pi¨ innovativi del mondo in sala di registrazione. Nel film immagini e interviste inedite che raccontano il periodo magico degli Abbey Road Studios, la nascita delle canzoni e il lancio dell'album che pi¨ di ogni altro ha segnato la loro storia. Un nuovo capitolo per approfondire quell'avventura che forse Ŕ ancora oggi la pi¨ rivoluzionaria del panorama culturale mondiale.

