Trama del film The arch

Il documentario segue Dada, un architetto italiano, nel suo viaggio in Australia come esploratore contemporaneo. Giunto nella Terra dei canguri, l'uomo incontra i nove pi¨ grandi architetti di oggi, che con i loro progetti non stanno plasmando solo il nostro mondo, ma anche il nostro futuro. I colloqui con queste menti rivelano come il destino dell'umanitÓ sia strettamente correlato all'architettura, cosa che spinge Dada a farsi delle domande e a chiedere risposta alle nove menti davanti a lui, ma una pi¨ di tutte aleggia nella sua mente un quesito: la qualitÓ della vita dovrebbe essere l'unico obiettivo per le generazioni future? Da questo interrogativo ne scaturiscono altri, che portano Dada a riflettere su quale societÓ stiamo costruendo, se si potrÓ lavorare, vivere e rilassarsi stando in un unico luogo senza spostarsi o se un giorno con l'epilogo di una cultura automobilistica potremmo avere un ambiente pi¨ connesso a livello sociale.

