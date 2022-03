Trama del film The adam project

Il tredicenne Adam soffre ancora per la morte improvvisa del padre, avvenuta un anno prima, quando una sera entrando nel suo garage trova un pilota che, ferito, si è nascosto lì. L'uomo rivela di essere la versione adulta di Adam, arrivato dal futuro grazie ai primi viaggi nel tempo. Ha rischiato ogni cosa per tornare indietro e portare a termine una missione segreta. Sarà così che i due Adam intraprenderanno un'avventura nel passato per trovare il padre, sistemare le cose e salvare il mondo, ma solo dopo aver capito come appianare le innumerevoli divergenze che li separano.

