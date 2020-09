Trama del film Tenet

Il tempo per il nostro mondo sta per scadere, ed alcuni agenti entrano in azione per evitare un evento pi¨ catastrofico di una terza Guerra Mondiale o di un Olocausto nucleare. Tenet aprirÓ le porte giuste ľ e anche alcune sbagliate ľ per guardare il mondo con occhi nuovi, sentendolo anzichÚ tentare di comprenderlo...

