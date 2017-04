Trama del film Tanna

In una societÓ tribale del Pacifico meridionale, una ragazza, Wawa, si innamora di Dain, il nipote del capo trib¨. Quando una guerra fra gruppi rivali si inasprisce, a sua insaputa Wawa viene promessa in sposa ad un altro uomo come parte di un accordo di pace. Cosý i due innamorati fuggono, rifiutando il destino giÓ scelto per la ragazza.

