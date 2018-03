Trama del film Surbiles

Storie di surbiles, figure femminili immaginarie prossime alle streghe e ai vampiri, anime dannate e persecutrici dei bambini, che in un passato non molto lontano erano diffuse nella cultura popolare della Sardegna. Il film, a seguito di una ricerca svolta sul campo, presenta alcune testimonianze, e la ricostruzione visiva delle storie raccontate, con il coinvolgimento nella messa in scena delle persone - donne, uomini, bambini - del luogo. Tra le storie rappresentate, quella di una surbile che per entrare in una casa si rivolge agli oggetti affinchÚ le aprano la porta, e quella di unĺaltra che per raggiungere velocemente la casa in cui c'Ŕ un neonato si cosparge di un unguento magico. E ancora altre storie in cui le surbiles compaiono come figure buone, che proteggono i bambini da altre surbiles cattive. Allora tra i corpi immateriali delle due specie possono scatenarsi feroci combattimenti.

