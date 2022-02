Trama del film Strawberry mansion

In un mondo in cui il governo registra e tassa i sogni, un modesto ascoltatore di sogni viene trascinato in un viaggio cosmico attraverso la vita e i sogni di un'eccentrica donna non più giovane di nome Bella. Insieme, dovranno trovare un modo per rientrare a casa.

Sei un blogger? Copia la scheda del film