Trama del film Slam - tutto per una ragazza

Sam (Ludovico Tersigni) Ŕ un ragazzo di sedici anni con la passione per lo skateboard e per Tony Hawk, uno dei pi¨ grandi skaters al mondo: a lui, o meglio, al suo poster, Sam confida le sue paure, i suoi problemi e cerca di trovare risposte nelle frasi dell'autobiografia dello skater. Tony Hawk diventa la voce narrante della pellicola; Ŕ lui ad accompagnare le (dis)avventure di Samuele che nonostante le molte cadute, come molti skaters, non si perde d'animo per riuscire a compiere il suo "trick". Sam vorrebbe essere il primo della famiglia a non inciampare nello stesso errore di sua mamma (Jasmine Trinca), suo nonno e suo bisnonno: diventare genitori a soli sedici anni. Proprio a questa etÓ Sam conosce e frequenta Alice (Barbara Ramella), una ragazza bellissima con cui instaura un rapporto che lo allontana momentaneamente dallo skate, dagli amici e dalla famiglia. Nel momento in cui Sam decide di lasciarla, Alice gli confessa di aspettare un bambino. Davanti all'errore che ha segnato tutta la sua famiglia, Sam decide di scappare e di far perdere le sue tracce...

