Trama del film Silent land

Il film racconta la storia di una giovane coppia polacca, Anna (Agnieszka Żulewska) e Adam (Dobromir Dymecki), che all'apparenza sembra perfetta. I due decidono di affittare una casa con vista mare per le vacanze per trascorrere l'estate sulla soleggiata Sardegna. Purtroppo, però, le loro aspettative non rispecchiano la realtà, infatti la piscina della casa non è agibile e i ventilatori non funzionano. La coppia chiede che il problema venga risolto, ignorando che l'intera isola soffre di carenza idrica. Nonostante la limpidezza dei fondali sardi, la straordinaria macchia mediterranea e la quiete di tutto il paesaggio, per far sì che i due superino la delusione e la tensione dovuta alla mancanza degli agi. Come se non bastasse, un estraneo è costantemente presente ovunque si trovino, minando la loro idea di sicurezza e scatenando una serie di eventi, che li porteranno ad agire in modo istintivo e irrazionale, facendo crollare la loro relazione in luogo oscuro.

