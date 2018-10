Trama del film Sick for toys

Roy (David Gunning) è il tipico bravo ragazzo che finisce nei guai. Stanco della pessima situazione attuale in cui si ritrova, accetta di festeggiare la notte di Natale con la bella, dolce e misteriosa Emilia (Camille Montgomery). Una volta a cena da lei, Roy si renderà conto che la ragazza e il fratello Edward (Jon Paul Burkhart) in realtà non sono quello che sembrano.

