Trama del film Sansone e margot - due cuccioli all'opera

Quanti guai possono combinare due cuccioli nel teatro dell’Opera più grande di New York? Sansone è un cane randagio, continuamente in fuga dagli accalappiacani, che per sbarcare il lunario trova riparo nel ì teatro Metropolitan di New York. Qui incontra Margot, l’affascinante barboncina di Anastasia, la prima ballerina del prestigioso teatro. Quando la Corona che apparteneva alla Regina d’Inghilterra e che Anastasia avrebbe dovuto indossare durante un balletto viene rubata, toccherà proprio a Sansone e Margot lanciarsi in una rocambolesca caccia al ladro. Riusciranno i due cuccioli ad acciuffare il malfattore e a riportare in salvo la corona?

