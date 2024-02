Trama del film Runner

Lisa č una giovane di 25 anni con il sogno del cinema da quando era bambina. Per lei il ruolo del runner č un traguardo importante: č il suo arrivo nel mondo del cinema, ma anche il punto di partenza per una fulgida carriera. Č finalmente su un set, intreccia una relazione con Sonja, protagonista e star del cinema. Cosa potrebbe volere di piů dalla vita? Cosa potrebbe andare storto? Ma l’attrice ha un passato oscuro che torna a cercarla nel momento piů impensato. Accusata dell'omicidio di Sonja, la ragazza č costretta a scappare. Lisa corre, corre per salvarsi la vita e per trovare le prove che la scagionino e permettano di condannare il vero assassino.

Sei un blogger? Copia la scheda del film