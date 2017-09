Trama del film 2 biglietti della lotteria

Dinel, baffoni neri e capelli ricci, sembra non essere nel suo periodo più fortunato: i clienti della sua autofficina sono scontenti, il suo salario copre a mala pena una birra nel dopolavoro e, come se non bastasse, la moglie lo ha da poco mollato. Le cose iniziano a ruotare per il verso giusto quando Dinel - inaspettatamente - vince sei milioni di euro giocando alla lotteria. Ma dove sarà il biglietto? Forse nel marsupio che gli hanno derubato pochi giorni prima? Con i suoi due migliori amici Sile e Pompiliu, decide quindi di partire a bordo della sua vecchia auto, alla ricerca del biglietto vincente, un viaggio che li metterà in contatto con chiaroveggenti, imprenditori dalla dubbia professione e aspiranti cantanti...

