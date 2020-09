Trama del film Roubaix, una luce

A Roubaix, durante la notte di Natale, il capo della polizia Daoud vaga le strade nel tentativo di riportare ordine. L'esperienza gli ha insegnato a riconoscere chi mente e chi no. Al suo fianco vi è anche Louis, appena uscito dall'accademia di polizia. Goffo e facilmente ingannabile, Louis non riesce ancora a leggere bene le situazioni. Daoud e Louis sono chiamati a confrontarsi con l'omicidio di una vecchia donna, per cui vengono fermate due giovani vicine.

