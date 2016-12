Trama del film Rock dog

Bodi, un giovane mastino tibetano pieno di entusiasmo, Ŕ destinato a diventare il prossimo guardiano di un gruppo di pecore amanti del divertimento, che vivono in un piccolo villaggio in campagna. Il cane per˛ ha paura di non essere portato per questo ruolo al quale il padre, Khampa, lo ha preparato fin da piccolo. Tutto cambia quando, da una radio caduta letteralmente dal cielo, Bodi ascolta una canzone della leggenda del rock Angus Scattergood, e scopre cosý il mondo della musica. Bodi, dopo aver lasciato il villaggio per inseguire il suo destino nella grande cittÓ, attira su di sÚ le mire del nemico giurato di Khampa: Linnux. Capo di un famelico branco di lupi, Linnux Ŕ convinto che Bodi sarÓ il suo lasciapassare per entrare nel villaggio e avvicinarsi cosý a quelle pecore succulente. ToccherÓ a Bodi salvare la sua famiglia e i suoi amici dal pericolo senza rinunciare ai propri sogni.

