Trama del film Rocco

Rocco Siffredi, vera e propria leggenda vivente del mondo dell'hard, sta alla pornografia come Mike Tyson sta al pugilato o Mick Jagger al rock'n'roll. Sua madre desiderava divenisse prete ma poi, con la sua benedizione, è diventato un attore porno che ha dedicato la sua vita al solo dio desiderio. Per la prima volta, Siffredi si racconta andando oltre il mito e rivelando la sua vera storia, gli inizi, la carriera, il rapporto con la moglie e i figli, offrendo inoltre un'inaspettata confessione che cambierà per sempre la sua esistenza.

Sei un blogger? Copia la scheda del film