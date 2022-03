Trama del film Red rocket

Il film racconta la storia di Mikey Saber (Simon Rex), una pornostar che, dopo anni di carriera nel cinema hard, ha deciso di abbandonare il porno e Los Angeles per tornare nel suo paese di origine, in Texas, dove vivono l'ex moglie e la suocera. Qui, però, non riceve il caloroso bentornato che si aspettava. Non avendo più un lavoro e neanche una casa, Mikey va a vivere insieme alla sua ex e alla madre di lei, provando a rimettere in piedi quella che era la sua vecchia vita. Mentre questa famiglia disfunzionale sembra fare i primi passi verso una nuova consapevolezza, l'uomo incontra Strawberry (Suzanna Son), la cassiera di un negozio di dolci, con cui sente sin da subito un ottimo feeling. L'incontro con la giovane sarà una ricaduta nelle vecchie abitudini o un nuovo e speranzoso inizio?

