Trama del film Rapiniamo il duce

Nell'aprile del 1945, sul finire della seconda guerra mondiale, Isola gestisce il mercato nero della cittÓ di Milano e Yvonne Ŕ la sua ragazza, cantante nell'unico locale notturno ancora attivo. Quando insieme ai suoi compari Isola scopre che proprio a Milano Benito Mussolini ha nascosto il suo tesoro in attesa di fuggire in Svizzera, si organizza per trovarlo e rubarglielo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film