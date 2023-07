Trama del film Raffa

Documentario incentrato su Raffaella Carrà. Con 60 milioni di dischi venduti, tanti successi in TV e tour internazionali. La Carrà è diventata un simbolo di libertà e uno dei baluardi italiani della parità dei sessi nel corso degli anni '70. Negli anni ‘80 è la regina della TV pubblica, mentre nel decennio successivo diventa un'icona LGBTQ+, fino a essere consacrata come mito interculturale e intergenerazionale. Ma Raffa è stata sempre un mistero difficile da decifrare. Lontano dai riflettori, la Carrà è sempre stata una donna molto riservata, gelosissima della sua sfera privata. La star ha lottato tanto per affermarsi in un mondo di uomini. Il film ripercorre non solo la sua carriera, ma anche la sua vita privata, sin dall'infanzia in Romagna e la sofferenza vissuta a causa dell'abbandono del padre. Una vita, quella di Raffa, piena di amore e dolore, coronata da trionfi, alcune crisi e la capacità di rinascere.

Sei un blogger? Copia la scheda del film