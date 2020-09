Trama del film Quattro vite

Quattro diversi momenti della vita di quattro personaggi femminili. La giovane Sandra si trasferisce a Parigi ma va incontro a un disastro. L'adolescente Karine vive una successione infinita di fughe, avventure amorose e contrattempi, perché qualsiasi cosa è meglio della sua desolata casa di famiglia. La piccola Kiki è al centro di una tragedia nata come un semplice gioco a nascondino. Una donna adulta, infine, crede di essere al sicuro dal suo passato quando gli eventi la smentiscono. A poco a poco i quattro personaggi finiranno per rivelarsi come le differenti facce della stessa donna.

