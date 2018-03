Trama del film Quando arriva l'amore

Senna Berger, aspirante fashion designer, non ha ancora trovato l'anima gemella. Nonostante i tentativi della prepotente madre che prova a convincerla a sistemarsi, Senna continua a comportarsi in maniera irresponsabile perdendo posti di lavoro e frequentando uomini pi¨ giovani di lei. Durante la festa per il suo 46░ compleanno, Senna ha per˛ modo di conoscere il bell'avvocato Adam. Sicuri di non incontrarsi mai pi¨, i due hanno inaspettatamente un'altra possibilitÓ per il 47░ compleanno della donna quando la vita di Senna sembra finalmente sbocciare e prendere una piega pi¨ che positiva.

Sei un blogger? Copia la scheda del film